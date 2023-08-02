Борисова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Бедина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович
Николаевка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Григорьева Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Борисов Михаил ?
Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Борисов Василий Константинович
Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1885
Сын: Борисов Ефим Константинович
Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович
Рождение ребёнка
С 1884 по 1890
Сын: Борисов Федор ?
Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович
Рождение ребёнка
31.08.1900
Сын: Борисов Елизар Константинович
Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно