Борисова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Бедина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович

Николаевка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Григорьева Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Борисов Михаил ?

Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Борисов Василий Константинович

Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1885

Сын: Борисов Ефим Константинович

Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович

Рождение ребёнка
С 1884 по 1890

Сын: Борисов Федор ?

Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович

Рождение ребёнка
31.08.1900

Сын: Борисов Елизар Константинович

Отец ребёнка: Борисов Константин Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Константин Архипович

Смерть
Неизвестно
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