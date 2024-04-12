Ефим Арсеньев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Арсений Никитин
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Василий Ефимов
Мать ребёнка: Олимпиада Архипова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Домна Ефимова
Мать ребёнка: Олимпиада Архипова
Солдатка
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Чихачев Архип Ефимов
Мать ребёнка: Олимпиада Архипова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Илья Ефимов
Мать ребёнка: Олимпиада Архипова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Олимпиада Архипова
Отдан в рекруты Житомирского полка 6-й роты рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олимпиада Архипова
Смерть
1848