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Ефим Арсеньев

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Арсений Никитин

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Василий Ефимов

Мать ребёнка: Олимпиада Архипова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Домна Ефимова

Мать ребёнка: Олимпиада Архипова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Солдатка
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чихачев Архип Ефимов

Мать ребёнка: Олимпиада Архипова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Илья Ефимов

Мать ребёнка: Олимпиада Архипова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Чихачев Варлаам Ефимов

Мать ребёнка: Олимпиада Архипова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Отдан в рекруты Житомирского полка 6-й роты рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олимпиада Архипова

Смерть
1848
Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
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