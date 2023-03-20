Дремин Федор Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремин Федор Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1907

Жена: Дремина Фекла Ниловна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.06.1913

Сын: Дремин Иван Федорович

Мать ребёнка: Дремина Фекла Ниловна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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