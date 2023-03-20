Дремин Федор Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1907
Жена: Дремина Фекла Ниловна
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.06.1913
Мать ребёнка: Дремина Фекла Ниловна
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно