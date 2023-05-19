Дремина (Стешина) Фекла Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДремина (Стешина) Фекла Ниловна

Дремина (Стешина) Фекла Ниловна

Место рождения

Касторово, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

08.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Касторово, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
12.01.1907

Муж: Дремин Федор Стефанов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.06.1913

Сын: Дремин Иван Федорович

Отец ребёнка: Дремин Федор Стефанов

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно