Дремина (Стешина) Фекла Ниловна
Место рождения
Дата рождения08.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1907
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.06.1913
Отец ребёнка: Дремин Федор Стефанов
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно