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Худяковский Михаил
Худяковский Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Худяковский Гаврил
1810 г.р.
Мать
Васса
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Худяковский Гаврил
Мать:
Васса
Смерть
Неизвестно
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