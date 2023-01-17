Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

13.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Худяковский Флегонт

Отец ребёнка: Худяковский Гаврил

Худяково, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Худяковский Гаврил

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Худяковский Гаврил

Рождение ребёнка
1842

Сын: Худяковский Михаил

Отец ребёнка: Худяковский Гаврил

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Худяковский Гаврил

Смерть
13.08.1891
Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
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