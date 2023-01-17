Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти13.08.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Худяковский Флегонт
Отец ребёнка: Худяковский Гаврил
Худяково, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Худяковский Гаврил
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Худяковский Гаврил
Рождение ребёнка
1842
Сын: Худяковский Михаил
Отец ребёнка: Худяковский Гаврил
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Худяковский Гаврил
Смерть
13.08.1891
Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния