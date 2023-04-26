Кариков Демьян Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кариков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1910
Сын: Кариков Николай Демьянович
Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна
д. Иныши, Липецкая область, Российская Федерация
д. Репцы (Репец, Репиц)
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна
Репцы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репникова Екатерина Демьяновна
Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна
д. Иныши, Липецкая область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кариков Андрей Демьянович
Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно