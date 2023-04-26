Кариков Демьян Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кариков Демьян Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кариков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Кариков Николай Демьянович

Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна

д. Иныши, Липецкая область, Российская Федерация
д. Репцы (Репец, Репиц)
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кариков Иван Демьянович

Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна

Репцы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репникова Екатерина Демьяновна

Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна

д. Иныши, Липецкая область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кариков Андрей Демьянович

Мать ребёнка: Карикова Степанида Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карикова Степанида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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