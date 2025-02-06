Смородин Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1933
Дата смерти17.05.1980
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лелека Надежда Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лелека Надежда Фоминична
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
17.05.1980
Убит ударом по голове