Смородин Владимир Фёдорович 23.01.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смородин Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1933

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.
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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1933

Отец: Смородин Фёдор Иванович

Мать: Смородина Федосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лелека Надежда Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лелека Надежда Фоминична

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
17.05.1980
Убит ударом по голове

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