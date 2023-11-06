Ененкова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1966
Сын: Ененков Геннадий Тихонович
Отец ребёнка: Ененков Тихон Иванович
Рождение ребёнка
15.02.?
Дочь: Селиванова Раиса Тихоновна
Отец ребёнка: Ененков Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ененков Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно