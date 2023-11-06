Ененков Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ененков Иван
Мать: Ененкова Арина
Рождение ребёнка
01.09.1966
Сын: Ененков Геннадий Тихонович
Мать ребёнка: Ененкова Надежда
Рождение ребёнка
15.02.?
Дочь: Селиванова Раиса Тихоновна
Мать ребёнка: Ененкова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ененкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ененкова Надежда
Смерть
Неизвестно