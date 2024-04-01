Галкина 1, Кардапольцова 2 Елизавета Уварова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти28.10.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.05.1871
м. 43 ж. 34 оба вторым браком
Рождение ребёнка
29.06.1872
Сын: Кардапольцов Павел Андреев
Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов
Рождение ребёнка
12.09.1874
Сын: Кардапольцов Иван Андреев
Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов
Рождение ребёнка
28.05.1877
Сын: Кардапольцов Иван Андреев
Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов
Бракосочетание
15.09.1882
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
М. 49 2 бр. Ж. 47 3 бр
Смерть
28.10.1908