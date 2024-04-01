Галкина 1, Кардапольцова 2 Елизавета Уварова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкина 1, Кардапольцова 2 Елизавета Уварова

Галкина 1, Кардапольцова 2 Елизавета Уварова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

28.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1871

Муж: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов

м. 43 ж. 34 оба вторым браком
Рождение ребёнка
29.06.1872

Сын: Кардапольцов Павел Андреев

Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов

Рождение ребёнка
12.09.1874

Сын: Кардапольцов Иван Андреев

Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов

Рождение ребёнка
28.05.1877

Сын: Кардапольцов Иван Андреев

Отец ребёнка: Кардапольцов Андрей Казак Ст. Камышловой Максимов

Бракосочетание
15.09.1882

Муж: Ченцов Яков Казак Пос. Плосского Федоров

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
М. 49 2 бр. Ж. 47 3 бр
Смерть
28.10.1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close