Алымов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Алымов Константин Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Захарова Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно