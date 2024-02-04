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Виниченко Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виниченко (Охотникова) Вера

Рождение ребёнка
21.06.2001

Дочь: Виниченко Мария Владимировна

Мать ребёнка: Виниченко (Охотникова) Вера

Рождение ребёнка
16.07.2009

Дочь: Виниченко София Владимировна

Мать ребёнка: Виниченко (Охотникова) Вера

Рождение ребёнка
01.10.2020

Сын: Виниченко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Виниченко (Охотникова) Вера

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