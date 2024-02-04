Виниченко Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.2001
Дочь: Виниченко Мария Владимировна
Мать ребёнка: Виниченко (Охотникова) Вера
Рождение ребёнка
16.07.2009
Дочь: Виниченко София Владимировна
Мать ребёнка: Виниченко (Охотникова) Вера
Рождение ребёнка
01.10.2020
Сын: Виниченко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Виниченко (Охотникова) Вера