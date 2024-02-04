Виниченко (Охотникова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиниченко (Охотникова) Вера

Виниченко (Охотникова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Охотников Виктор Васильевич

Мать: Охотникова (Уйранова) Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виниченко Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
21.06.2001

Дочь: Виниченко Мария Владимировна

Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.07.2009

Дочь: Виниченко София Владимировна

Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.10.2020

Сын: Виниченко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.