Виниченко (Охотникова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.2001
Дочь: Виниченко Мария Владимировна
Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.07.2009
Дочь: Виниченко София Владимировна
Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.10.2020
Сын: Виниченко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Виниченко Владимир Евгеньевич