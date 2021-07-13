Анохина (Чередник) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1938
Дата смерти13.07.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1961
Сын: Анохин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Анохин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1966
Дочь: Московченко (Анохина) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Анохин Владимир Иванович
Смерть
13.07.2021