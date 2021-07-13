Анохина (Чередник) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Чередник) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1938

Дата смерти

13.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1938

Отец: Чередник Алексей Ильич

Мать: Чередник (Донец) Домна Свиридовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1961

Сын: Анохин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Анохин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1966

Дочь: Московченко (Анохина) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Анохин Владимир Иванович

Смерть
13.07.2021

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