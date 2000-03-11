Анохин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1936
Дата смерти11.03.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1936
Отец: Анохин Иван
Мать: Анохина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1961
Сын: Анохин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Анохина (Чередник) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1966
Дочь: Московченко (Анохина) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Анохина (Чередник) Надежда Алексеевна
Смерть
11.03.2000