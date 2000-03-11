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Анохин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1936

Дата смерти

11.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1936

Отец: Анохин Иван

Мать: Анохина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина (Чередник) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1961

Сын: Анохин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Анохина (Чередник) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
27.11.1966

Дочь: Московченко (Анохина) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Анохина (Чередник) Надежда Алексеевна

Смерть
11.03.2000

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