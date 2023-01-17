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Куранова Наталия Сергеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.08.1903 ст.

Дата смерти

16.12.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1903 ст.

Отец: Куранов Сергей Александрович

Мать: Куранова Зиновия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Мефодиевич Смирнов и жена казака Григория Александровича Щербакова Варвара Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 43 номер 1... Показать все
Смерть
16.12.1903 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 4 месяцев от катара кишок https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-45 файл 36 номер 85
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