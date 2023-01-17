Куранова Наталия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1903 ст.
Дата смерти16.12.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1903 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Мефодиевич Смирнов и жена казака Григория Александровича Щербакова Варвара Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 43 номер 1... Показать все
Смерть
16.12.1903 ст.
умерла в возрасте 4 месяцев от катара кишок https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-45 файл 36 номер 85