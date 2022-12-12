Куранова (Сюськова) Зиновия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Жених: казак Сергей Александрович Куранов -31 год Невеста: Пензенской губернии, Городищенского уезда, села Русского Колима крестьянка девица Зиновия Федоровна Сюськова- 19 лет Поручители: Красноярск... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.
Отец ребёнка: Куранов Сергей Александрович
Восприемники: Красноярский мещанин ? Александрович Ключарев и Красноярская казачка Наталья Александровна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 37 номер 90
Рождение ребёнка
15.09.1896 ст.
Дочь: Куранова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Куранов Сергей Александрович
Восприемники: Пензенской губернии, Городищенского уезда крестьянин Егор Алексеевич Тихонов и Красноярская мещанка Мария Петровна Кашина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-20 файл 64 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Куранов Сергей Александрович
Восприемники: Красноярские мещанине Василий Мефодиевич Смирнов и Вера Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 38 номер 90
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.
Дочь: Куранова Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Куранов Сергей Александрович
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Мефодиевич Смирнов и жена казака Григория Александровича Щербакова Варвара Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 43 номер 1... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.
Сын: Куранов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Куранов Сергей Александрович
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Мефодиевич Смирнов и казачка Красноярской станицы Александра Владимировна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 56 номер 90
Рождение ребёнка
28.03.1910
Дочь: Куранова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Куранов Сергей Александрович
Восприемники: крестьянин слободы Николаевской Степан Андреевич Фесенко и Красноярская мещанка Фотина Сергеевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 26/28
Смерть
Неизвестно