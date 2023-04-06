Тимофеев Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1903 ст.
Дата смерти?.12.1971
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
12.12.1928
Рождение ребёнка
1932
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Троюродный брат с Тимофеем Ивановым дед сторожил коней
Военная служба
Неизвестно
Воинская часть: 681 сп 133 сд
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
Неизвестно
рядовой; красноармеец По словам родственников год рождения не 1903, а ранее. Прошел 1 и 2 мировую войну
Смерть
?.12.1971
Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область