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Тимофеев Степан Тимофеевич

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Место рождения

Загорье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

?.12.1971

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

До 1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Загорье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Саломея Яковлевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Саломея Яковлевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Саломея Яковлевна

Бельки, Чепельская волость, Велижский уезд
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Саломея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Саломея Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Троюродный брат с Тимофеем Ивановым дед сторожил коней
Военная служба
Неизвестно
Воинская часть: 681 сп 133 сд
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
Неизвестно
рядовой; красноармеец По словам родственников год рождения не 1903, а ранее. Прошел 1 и 2 мировую войну
Смерть
?.12.1971
Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область
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