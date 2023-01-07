Тимофей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь.
Место жительства
Неизвестно
Было 3 сына. Было именье. Раскулачили его.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тимофеева) Феня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Тимофеев Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Загорье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь Внук его сказал что дед прошёл и 1 и 2 мировую , родился в 1895
Смерть
Неизвестно

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