Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь.
Место жительства
Неизвестно
Было 3 сына. Было именье. Раскулачили его.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тимофеева) Феня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Тимофеев Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Загорье, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
До 1927г по административно-территориальному делению деревня Бельки была в составе Витебской области республики Беларусь Внук его сказал что дед прошёл и 1 и 2 мировую , родился в 1895
Смерть
Неизвестно