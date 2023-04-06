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(Корнева) Татьяна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Корневъ Иванъ

Мать: Корнева Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Романова Анна

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Туленковъ Николай

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туленковъ Александръ

Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Кузьма

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