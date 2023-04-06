(Корнева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Корневъ Иванъ
Мать: Корнева Агрофена
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Романова Анна
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1860
Сын: Туленковъ Николай
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туленковъ Александръ
Отец ребёнка: Туленковъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Кузьма