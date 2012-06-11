Скокова (Кулик) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1935
Дата смерти11.06.2012
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935
Отец: Кулик Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скоков Виктор Трофимович
Рождение ребёнка
06.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скоков Виктор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2012