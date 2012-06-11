Скокова (Кулик) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скокова (Кулик) Вера Васильевна

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Место рождения

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

08.09.1935

Дата смерти

11.06.2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935

Отец: Кулик Василий

Мать: не указана

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоков Виктор Трофимович

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоков Виктор Трофимович

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоков Виктор Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
11.06.2012
Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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