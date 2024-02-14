Салимгареева Фатиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимгареев Шихабетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Салимгареев Шихабетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варисова Гульминнавар
Отец ребёнка: Салимгареев Шихабетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1923
Дочь: Хуснуллина (Салимгареева) Сажида
Отец ребёнка: Салимгареев Шихабетдин
Смерть
Неизвестно