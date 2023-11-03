Дубинина Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина Дарья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1865 по Неизвестно

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1865 по Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Дубинин Захар Никанорович

Отец ребёнка: Дубинин Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубинина Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Дубинин Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Дубинин Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубинина Варвара Никаноровна

Отец ребёнка: Дубинин Никанор

Смерть
Около 1966
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