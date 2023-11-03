Дубинина Дарья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1865 по Неизвестно
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1865 по Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дубинин Захар Никанорович
Отец ребёнка: Дубинин Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубинина Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Дубинин Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинин Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Дубинин Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубинина Варвара Никаноровна
Отец ребёнка: Дубинин Никанор
Смерть
Около 1966