Емельянов Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Любовь Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Любовь Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Любовь Афанасьевна

Смерть
14.07.1974
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