Емельянов Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Любовь Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Любовь Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1974