Аграфена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Прасковья Лукинична
Отец ребёнка: Володин Лука Владимирович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Володин Сергей Лукич
Отец ребёнка: Володин Лука Владимирович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария Лукинична
Отец ребёнка: Володин Лука Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно