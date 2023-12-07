Аграфена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Прасковья Лукинична

Отец ребёнка: Володин Лука Владимирович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Володин Сергей Лукич

Отец ребёнка: Володин Лука Владимирович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария Лукинична

Отец ребёнка: Володин Лука Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Лука Владимирович

Смерть
Неизвестно
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