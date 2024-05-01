Макарова Ульяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1697

Сын: Макаров Авдей Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1701

Сын: Макаров Федор Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Макаров Петр Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1706

Дочь: (Макарова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1707

Сын: Макаров Ульян Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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