Макарова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1706
Дочь: (Макарова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Макаров Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно