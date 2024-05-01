Макаров Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Макаров Яков Дементьевич
Мать: Макарова Маланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Ульяна
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Макарова Ульяна
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Макарова Ульяна
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Макарова Ульяна
Рождение ребёнка
1706
Дочь: (Макарова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Ульяна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Макарова Ульяна
Смерть
Неизвестно