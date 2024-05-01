Макаров Иван Яковлевич 1682 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Макаров Яков Дементьевич

Мать: Макарова Маланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ульяна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Макаров Авдей Иванович

Мать ребёнка: Макарова Ульяна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Макаров Федор Иванович

Мать ребёнка: Макарова Ульяна

Рождение ребёнка
1703

Сын: Макаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Макарова Ульяна

Рождение ребёнка
1706

Дочь: (Макарова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Ульяна

Рождение ребёнка
1707

Сын: Макаров Ульян Иванович

Мать ребёнка: Макарова Ульяна

Смерть
Неизвестно

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