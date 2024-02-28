Карлова (Левашова) Евдокия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Левашова) Евдокия Феодорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

08.07.1917

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Левашов Феодор Иосифов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Карлов Николай Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1901

Дочь: Феодора Николаева

Отец ребёнка: Карлов Николай Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.05.1903

Дочь: Акилина Николаева

Отец ребёнка: Карлов Николай Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.10.1905

Дочь: Матрона Николаева

Отец ребёнка: Карлов Николай Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Карлов Ермоген Николаев

Отец ребёнка: Карлов Николай Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
08.07.1917
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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