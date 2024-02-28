Карлова (Левашова) Евдокия Феодорова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти08.07.1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Левашов Феодор Иосифов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1897
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1901
Дочь: Феодора Николаева
Отец ребёнка: Карлов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
26.05.1903
Дочь: Акилина Николаева
Отец ребёнка: Карлов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
29.10.1905
Дочь: Матрона Николаева
Отец ребёнка: Карлов Николай Яковлев
Рождение ребёнка
12.05.1913
Отец ребёнка: Карлов Николай Яковлев
Смерть
08.07.1917
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно