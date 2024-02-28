Карлов Николай Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарлов Николай Яковлев

Карлов Николай Яковлев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Карлов Яков Никитин

Мать: Карлова Домника Григорьева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.02.1897

Жена: Карлова Евдокия Феодорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1901

Дочь: Феодора Николаева

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Феодорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.05.1903

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Феодорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.10.1905

Дочь: Матрона Николаева

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Феодорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Карлов Ермоген Николаев

Мать ребёнка: Карлова Евдокия Феодорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close