Карлов Николай Яковлев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Карлов Яков Никитин
Бракосочетание
09.02.1897
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1901
Дочь: Феодора Николаева
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
26.05.1903
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
29.10.1905
Дочь: Матрона Николаева
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
12.05.1913
Мать ребёнка: Карлова Евдокия Феодорова
Смерть
Неизвестно