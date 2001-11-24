Корольков (Королëв) Владимир Сидорович 24.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корольков (Королëв) Владимир Сидорович

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Место рождения

Заборовье, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

24.08.1929

Дата смерти

24.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1929

Отец: Королев Сидр Лаврентьевич

Мать: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна

Заборовье, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова (Григорьева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осейчук (Королькова) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Королькова (Григорьева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исхакова (Королькова) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Королькова (Григорьева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1963

Дочь: Кузьменкова (Королькова) Римма Владимировна

Мать ребёнка: Королькова (Григорьева) Нина Ивановна

Речки 1-е, Псковский район, Псковская область
Смерть
24.11.2001

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