Корольков (Королëв) Владимир Сидорович
Место рождения
Дата рождения24.08.1929
Дата смерти24.11.2001
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осейчук (Королькова) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Королькова (Григорьева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исхакова (Королькова) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Королькова (Григорьева) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1963
Дочь: Кузьменкова (Королькова) Римма Владимировна
Мать ребёнка: Королькова (Григорьева) Нина Ивановна
Речки 1-е, Псковский район, Псковская область
Смерть
24.11.2001