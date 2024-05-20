Королев Сидр Лаврентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Королев Сидр Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Лаврентий ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
28.11.1927

Сын: Королëв Виктор Сидорович

Мать ребёнка: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна

Заборовье, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1929

Сын: Корольков (Королëв) Владимир Сидорович

Мать ребёнка: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна

Заборовье, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1932

Сын: Королëв Александр Сидорович

Мать ребёнка: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна

Заборовье, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1939

Сын: Королëв Геннадий Сидорович

Мать ребёнка: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна

Заборовье, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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