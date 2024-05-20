Королев Сидр Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Лаврентий ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1927
Мать ребёнка: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
24.08.1929
Рождение ребёнка
1932
Сын: Королëв Александр Сидорович
Мать ребёнка: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
26.07.1939
Сын: Королëв Геннадий Сидорович
Мать ребёнка: Королёва (Лаврентьева) Мария Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно