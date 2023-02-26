Параскева Стефанова
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Балин Стефан Михайлов
Мать: Балина Параскева Иванова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1831
Муж: Пётр (Петров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1838
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр (Петров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно