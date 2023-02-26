Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Стефанова

Параскева Стефанова

avatar

Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Балин Стефан Михайлов

Мать: Балина Параскева Иванова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1831

Муж: Пётр (Петров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.02.1838

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр (Петров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close