Занкин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занкин Кузьма

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Место рождения

Кочкуровка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Занкин Антон Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Кочкуровка, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Подвиг
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero42674472/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DЗанкин%26first_name%3DКузьма%26middle_name%3DАнтонович%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D62c... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Место призыва Беловский РВК Новосибирская обл., Беловский р-н Беловский РВК Кемеровская обл., Беловский р-н Дата призыва 15.11.1943 Воинское звание призывник ; рядовой ; гв. рядовой Воинская часть 15... Показать все
Смерть
1926
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