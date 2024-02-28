Занкин Кузьма
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Занкин Антон Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Подвиг
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero42674472/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DЗанкин%26first_name%3DКузьма%26middle_name%3DАнтонович%26date_birth_from%3D%26static_hash%3D62c... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Место призыва Беловский РВК Новосибирская обл., Беловский р-н Беловский РВК Кемеровская обл., Беловский р-н Дата призыва 15.11.1943 Воинское звание призывник ; рядовой ; гв. рядовой Воинская часть 15... Показать все
Смерть
1926