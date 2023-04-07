Родионов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Виктор

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1932

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
30.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионов Зинаида

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Виталий

Мать ребёнка: Родионов Зинаида

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионов Зинаида

Смерть
1993
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