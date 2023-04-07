Родионов Виктор
Место рожденияРоссия
Дата рождения1932
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
30.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионов Зинаида
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Виталий
Мать ребёнка: Родионов Зинаида
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионов Зинаида
Смерть
1993