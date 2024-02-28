Угланов Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 лист
Бракосочетание
Около 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Угланова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Угланова Ирина Степановна
Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
1797
Сын: Угланов Панфил Степанович
Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна
ГАСО, 24-25-330-37об
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Угланова Агафья Степановна
Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна
ГАСО, 24-25-330-38л
Смерть
1813
ГАСО, 24-25-330-37об