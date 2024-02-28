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Угланов Степан Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Угланов Григорий Ермолаевич

Мать: Угланова Марина Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 лист
Бракосочетание
Около 1782

Жена: Угланова Степанида Степановна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Угланова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Угланов Иван Степанович

Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Угланова Ирина Степановна

Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
1797

Сын: Угланов Панфил Степанович

Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-37об
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Угланова Агафья Степановна

Мать ребёнка: Угланова Степанида Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38л
Смерть
1813
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-37об
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