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(Горячева) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Горячев Сергей

Мать: Горячева Анна

Смерть
Неизвестно
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