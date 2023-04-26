Горячева (Карпова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева (Карпова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Горячев Василий

Отец ребёнка: Горячев Сергей

с.Ртищево-Каменка, Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Горячев (goryachev) Михаил

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1928

Сын: Горячев Александр

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1930

Сын: Горячев ?

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горячев Борис

Отец ребёнка: Горячев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Сергей

Смерть
1963
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