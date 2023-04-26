Горячева (Карпова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Горячев Василий
Отец ребёнка: Горячев Сергей
с.Ртищево-Каменка, Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Горячев (goryachev) Михаил
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1928
Сын: Горячев Александр
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1930
Сын: Горячев ?
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Рождение ребёнка
1939
Сын: Горячев Борис
Отец ребёнка: Горячев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горячев Сергей
Смерть
1963