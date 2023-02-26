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Женский

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Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Моралёва Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Демидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сильвестр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Демидов

Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Трофим (Федосов)

Отец ребёнка: Фёдор Демидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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