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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Моралёва Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Демидов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сильвестр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Демидов
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Трофим (Федосов)
Отец ребёнка: Фёдор Демидов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.