Фёдор Демидов
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Моралёва Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: ?
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сильвестр Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Трофим (Федосов)
Мать ребёнка: ?
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно