Фёдор Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Демидов

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Моралёва Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: ?

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Сильвестр Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Трофим (Федосов)

Мать ребёнка: ?

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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