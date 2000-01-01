maman — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиmaman

maman

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: grand-père

Мать: grand-mère

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: je

Отец ребёнка: père

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