père — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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père

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: grand-père

Мать: grand-mère

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: je

Мать ребёнка: maman

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