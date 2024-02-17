Власова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2017
Сын: Власов Павел Константинович
Отец ребёнка: Власов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
2019
Сын: Власов Александр Константинович
Отец ребёнка: Власов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
2022
Сын: Власов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Власов Константин Андреевич