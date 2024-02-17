Власова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
2017

Сын: Власов Павел Константинович

Отец ребёнка: Власов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
2019

Сын: Власов Александр Константинович

Отец ребёнка: Власов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
2022

Сын: Власов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Власов Константин Андреевич

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