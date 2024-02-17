Власов Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Власов Андрей

Мать: Власова Ирина Рамазановна

Рождение ребёнка
2017

Сын: Власов Павел Константинович

Мать ребёнка: Власова Юлия

Рождение ребёнка
2019

Сын: Власов Александр Константинович

Мать ребёнка: Власова Юлия

Рождение ребёнка
2022

Сын: Власов Евгений Константинович

Мать ребёнка: Власова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Юлия

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