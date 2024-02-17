Власов Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: Власов Андрей
Рождение ребёнка
2017
Сын: Власов Павел Константинович
Мать ребёнка: Власова Юлия
Рождение ребёнка
2019
Сын: Власов Александр Константинович
Мать ребёнка: Власова Юлия
Рождение ребёнка
2022
Сын: Власов Евгений Константинович
Мать ребёнка: Власова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Юлия