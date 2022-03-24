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Нестереня Илья Евгеньевич
Нестереня Илья Евгеньевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
24.03.2022
Пол
Мужской
Отец
Нестереня Евгений Владимирович
1987 г.р.
Мать
Нестереня (Якутина) Мария Михайловна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2022
Отец:
Нестереня Евгений Владимирович
Мать:
Нестереня Мария Михайловна
Москва
, город федерального значения Москва
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