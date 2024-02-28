(Озимко) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 02.02.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.02.1861
Отец: Озимко Алексей
Мать: Катерина Николаевна
дом 52
Бракосочетание
05.?.1888
дом 51/52
Рождение ребёнка
05.04.1889
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петрущак Иван Григорьевич
дом 51
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петрущак Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно