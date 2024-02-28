(Озимко) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Озимко) Анна Алексеевна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

Около 02.02.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.02.1861

Отец: Озимко Алексей

Мать: Катерина Николаевна

Раздельное, Львівська область
дом 52
Бракосочетание
05.?.1888

Муж: Петрущак Иван Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 51/52
Рождение ребёнка
05.04.1889

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петрущак Иван Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 51
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрущак Иван Иванович

Отец ребёнка: Петрущак Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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