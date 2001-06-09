Ершова Елизавета Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Елизавета Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.2001

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2001

Отец: Ершов Евгений Михайлович

Мать: Ершова Наталья

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