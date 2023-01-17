Ершова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1999
Отец ребёнка: Ершов Евгений Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.2001
Дочь: Ершова Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Ершов Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно