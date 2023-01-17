Ершова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1999

Сын: Ершов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Ершов Евгений Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.2001

Дочь: Ершова Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Ершов Евгений Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Евгений Михайлович

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