Загребин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребин Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1957

Дата смерти

18.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1980

Дочь: Лебедева Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Загребина Надежда Витальевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1984

Дочь: Загребина Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Загребина Надежда Витальевна

Смерть
18.06.2021
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