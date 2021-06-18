Загребин Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1957
Дата смерти18.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1980
Дочь: Лебедева Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Загребина Надежда Витальевна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1984
Дочь: Загребина Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Загребина Надежда Витальевна
Смерть
18.06.2021