Загребина (Шадрина) Надежда Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребина (Шадрина) Надежда Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1957

Отец: Шадрин Виталий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1980

Дочь: Лебедева Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Загребин Юрий Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1984

Дочь: Загребина Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Загребин Юрий Александрович

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