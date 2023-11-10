Загребина (Шадрина) Надежда Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1957
Отец: Шадрин Виталий Андреевич
Рождение ребёнка
10.09.1980
Дочь: Лебедева Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Загребин Юрий Александрович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1984
Дочь: Загребина Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Загребин Юрий Александрович